Bologna erhöht Angebot für Gosens

Der FC Bologna nähert sich allmählich den Forderungen von Union Berlin für einen Transfer von Robin Gosens an. Die Italiener haben die auf dem Tisch liegende Offerte auf neun Millionen Euro plus Boni erhöht, berichtet ‚Gazzetta dello Sport‘. Union poche allerdings weiterhin auf ein Gesamtpaket von zwölf Millionen Euro.

Zwischen Gosens und Bologna besteht dem Vernehmen nach längst Einigkeit. Der 29-jährige Linksfuß will nach einer durchwachsenen Saison in Köpenick nach Italien zurückkehren. Auf das neue Angebot der Windhunde hat der deutsche Hauptstadtklub bis zum gestrigen Abend noch nicht reagiert. Da Gosens aber unbedingt zu Bologna wechseln will, wächst der Druck auf die Berliner, den Deal abzuschließen.