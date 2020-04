Volland-Comeback wohl noch diese Saison

Kevin Volland wird dank der Aussetzung wohl noch in dieser Saison wieder auf dem Rasen stehen. „Bei einem normalen Saisonverlauf hätte Kevin wohl kein Spiel mehr gemacht. Durch die Verschiebung können wir darauf hoffen, dass er im Mai vielleicht spielt“, sagt Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes dem TV-Sender ‚Sport1‘, „die Chance ist da, dass er noch ein paar Einsätze bekommt.“

Seit Februar laboriert Volland an einem Syndesmosebandriss, den sich der 27-Jährige in der Champions League-Partie gegen Juventus Turin (0:2) zugezogen hatte. Dass er nochmal in dieser Spielzeit eingreifen kann, dürfte nach der Diagnose wohl niemand vermutet haben.