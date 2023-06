Nächster Mittelfeldspieler: Schalke bedient sich bei Union

Schalke 04 treibt den Kaderumbruch nach dem Abstieg weiter voran. Wie die Königsblauen mitteilen, wechselt Paul Seguin von Union Berlin in den Ruhrpott. Der 28-Jährige kostet dem Vernehmen nach 750.000 Euro. Auf Schalke unterschreibt Segiun einen Dreijahresvertrag. Damit ist der Mittelfeldspieler der zweite Neuzugang für die kommende Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seguin kennt sich in der zweiten Liga aus: 100 Pflichtspiele bestritt der gebürtige Magdeburger für Dynamo Dresden und Greuther Fürth. Wie der bereits verpflichtete Ron Schallenberg (kam vom SC Paderborn) bringt Seguin damit einiges an Zweitliga-Erfahrung mit. Für Union stand der Rechtsfuß in der abgelaufenen Spielzeit in 23 Pflichtspielen auf dem Platz.

Lese-Tipp

Schalke: Zalazar hat ein Wunschziel

„Wir freuen uns, dass wir Paul für Schalke gewinnen konnten. Er bringt ein breites Fähigkeitenprofil für seine Position mit, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Seine Stärken liegen dabei in seinem hohen Spielverständnis, er kann mit seinem mutigen Passspiel aussichtsreiche Angriffssituationen für unsere Mannschaft schaffen“, so Sportdirektor André Hechelmann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seguin selbst sagt: „Die sportliche Leitung hat in den Gesprächen einen sehr interessanten Weg aufgezeigt, den ich gemeinsam mit dem Team hier auf Schalke gehen möchte. Ich freue mich darauf, vor den emotionalen Schalke-Fans in der Arena auflaufen zu dürfen.“