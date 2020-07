Nach Aufstieg: Harrison bleibt in Leeds

Jack Harrison darf mit Leeds United in der kommenden Saison Premier League spielen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der Aufsteiger mit Manchester City auf eine weitere Leihe verständigt. Eine Kaufoption konnte sich der Meister der englischen Championship dieses Mal nicht sichern.

Harrison wurde 2018 für zwei Jahre an den dreimaligen englischen Meister verliehen. Leeds konnte sich damals auch eine Kaufoption sichern, die allerdings im Mai verstrichen ist. In Manchester steht der 23-jährige Flügelspieler noch bis 2022 unter Vertrag. Für die Peacocks stand Harrison in dieser Saison in jeder Ligapartie in der Startaufstellung.