„Steht immer wieder auf“: Burkardt wieder Mainzer Hoffnungsträger

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende befindet sich Mainz 05 erstmals seit dem zweiten Spieltag tabellarisch wieder über dem Strich. Die mittlerweile auf Platz 15 liegenden Rheinhessen können aus eigener Kraft den Klassenerhalt klarmachen. Der Aufschwung ist auch Jonathan Burkardt zu verdanken, denn das Eigengewächs befindet sich rechtzeitig in bestechender Form.

In den vergangenen fünf Spielen steuerte der 23-jährige Offensivspieler vier Treffer und zwei Assists bei. Mit insgesamt acht Torbeteiligungen ist er trotz seiner nur 17 Einsätze gemeinsam mit Jae-sung Lee Topscorer des Teams. Der Youngster hat eine Entwicklung hingelegt, an die vor wenigen Monaten nur noch wenige geglaubt hatten. Denn lange war unklar, ob Burkardt noch einmal in den Profifußball zurückkehren kann.

Im Dezember 2022 wurde im linken Knie des Angreifers ein Knochenmarködem entdeckt. Es folgten gleich zwei Operationen und eine Ausfallzeit von mehr als einem Jahr. In der Vorsaison 2021/22 hatte Burkardt noch seinen großen Durchbruch gefeiert und elf Treffer in 34 Ligaspielen erzielt. Etwas mehr als zwei Jahre später gelingt es Burkardt glücklicherweise, seine Entwicklung fortzusetzen.

Sonderlob von Schmidt

Sportdirektor Martin Schmidt schätzt beim Rechtsfuß die inzwischen dazugewonnene körperliche Präsenz, wie er gegenüber der Bild zu Protokoll gibt: „Er war schon immer ein guter Kicker – jetzt kommt noch diese Härte und Aggressivität dazu, die ich bei ihm in den Jahren zuvor nicht so gesehen habe. Er ist sehr stabil geworden und steht immer wieder auf. Er geht in jeden Zweikampf rein, ist dynamisch und schnell. Das macht ihn zu so einem gefährlichen Stürmer.“

Burkardt selbst sagte am vergangenen Wochenende zu seinem Comeback bei ‚Sky‘: „Ich habe immer daran geglaubt, zurückzukommen und ich habe auch immer daran geglaubt, richtig stark wieder zurückzukommen. Mein Vater hat neulich zu mir gesagt, er bewundere mich auch ein bisschen dafür, dass ich von Anfang an gesagt habe, dass ich wieder dieses Level erreichen und Bundesliga spielen kann, was vielleicht für viele nicht klar war. Und manche haben sich auch gefragt: ‚Kommt er überhaupt nochmal?‘ Aber ich habe immer daran geglaubt und das hat mich auch durch diese Zeiten getragen.“ Den Lohn dieser Früchte erntet er dieser Tage.