Weinzierl schielt auf Verstärkung im Winter

Der FC Augsburg könnte im Winter auf dem Transfermarkt tätig werden. Wie Markus Weinzierl gegenüber dem ‚kicker‘ erkklärt, soll dies aber nur geschehen, „wenn es einen Spieler gibt, der uns besser macht.“ Grundsätzlich konzentriere sich der Trainer aber „auf diejenigen, die da sind“.

Freuen darf sich Weinzierl auf einige Spieler, die aus längeren Verletzungspausen in den Trainingsbetrieb zurückkehren werden. So stehen den Fuggerstädtern Alfred Finnbogason, Felix Uduokhai, Florian Niederlechner und Carlos Gruezo in Kürze wieder vollständig zur Verfügung.