Alles klar bei Kane: Abflug nach München

Nach langem Hin und Her steht nun endlich fest, dass Harry Kane von Tottenham Hotspur nun die Reise nach München antritt. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, reist der 30-Jährige aktuell nach mehrstündiger Verzögerung zum Flughafen. Auch das deutsche ‚Sky‘ bestätigt die Information. Kane hat nun grünes Licht für seinen Wechsel zum FC Bayern erhalten.

Ursprünglich sollte Kane schon am heutigen Vormittag in Richtung Bayern abheben. Doch in letzter Minute intervenierte Tottenham und wollte dem Vernehmen nach in letzter Minute einen Nachschlag auf die vereinbarte Ablösesumme von 120 Millionen Euro inklusive Boni. Gegenüber der ‚BBC‘ dementierten die Spurs jedoch den vermeintlichen Entzug der Flugerlaubnis. Jetzt hat das Verwirrspiel aber ein Ende zugunsten der Münchner gefunden.