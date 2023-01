Bald fix: Schalkes Wunschpreis und Fahrplan bei Mollet

Es hat nicht gepasst zwischen Schalke 04 und Florent Mollet. Nach nur elf Einsätzen verdichten sich die Anzeichen, dass die Königsblauen ihrem Sommer-Neuzugang sehr bald schon die Freigabe erteilen werden. Der FC Nantes hat ein Angebot vorgelegt und gute Chancen, den Mittelfeldmann in wenigen Tagen willkommen zu heißen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Bild‘ bestätigt die entsprechende Info der ‚WAZ‘ vom gestrigen Donnerstag, kann diese aber noch um eigene ergänzen. Mollet sei sich mit Nantes schon einig, der Ablösepoker zwischen den Klubs ist im Gang. Eine Million Euro soll Sportvorstand Peter Knäbel fordern. Zahlt Nantes den Wunschpreis, hätte Schalke das Doppelte des Kaufpreises erlöst. 500.000 Euro überwiesen die Knappen im Sommer dem HSC Montpellier.

Lese-Tipp

S04-Zukunft: Teroddes klares Statement

Ob Schalke am Ende die gewünschte Million einstreicht oder etwas weniger – es spricht nahezu alles dafür, dass Mollet in die französische Heimat zurückkehrt. Schon nächste Woche soll das Geschäft laut ‚Bild‘ vollzogen werden. Im Gegenzug hoffen sie in Gelsenkirchen, dass die Hängepartie um Wunschspieler Tim Skarke (26/Union Berlin) dann endlich beendet ist.