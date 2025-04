Hiobsbotschaft für Kiel

Holstein Kiel muss für den Rest der Saison auf Marco Komenda verzichten. Wie die Störche bekanntgeben, hat sich der Defensivspezialist beim Abschlusstraining vor dem Bundesligaspiel am heutigen Samstag (15:30 Uhr) gegen RB Leipzig einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen.

Der Linksfuß stand in der laufenden Spielzeit in 19 Spielen auf dem Rasen. Für das Schlusslicht bedeutet das einen herben Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg, der Relegationsplatz liegt mit vier Punkten Rückstand noch absolut in Reichweite.