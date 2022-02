Zukunft in Köln? Modeste will Klarheit

Anthony Modeste fühlt sich pudelwohl beim 1. FC Köln, der eine starke Saison fernab des Abstiegskampfes verlebt und wieder einmal von Europa träumen darf. „Ich genieße jedes Spiel und jedes Training mit meiner Mannschaft und das ist das Wichtigste“, lässt der Stürmer gegenüber der ‚Bild‘ wissen.

Weitere Jahre in der Domstadt sind folglich durchaus erwünscht aus Sicht des Franzosen. Allmählich würde Modeste aber gerne wissen, ob man im Verein ähnliche Pläne hat: „Am Ende weiß der Verein, was er machen muss. Wenn dein Vertrag 2023 ausläuft, dann willst du entweder weitermachen oder nicht. Am Ende brauche ich wie gesagt ein bisschen Sicherheit. Ich bin 33 Jahre alt und werde 34, aber ich fühle mich in Topform.“

Im späten Frühjahr sollen Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung stattfinden. Modeste müsste wohl Abstriche beim Gehalt machen, wenn er bleiben möchte. Bei einer Trennung würde den Kölnern noch eine stattliche Ablöse winken. Al-Hilal hatte schon im Januar mit einem unmoralischen Angebot gelockt.