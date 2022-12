Bericht: Brasilien in Gesprächen mit Ancelotti

Als großer Favorit war die brasilianische Nationalmannschaft in die WM gegangen. Schlussendlich schied man aber im Viertelfinale gegen Kroatien aus (2:4 n.E.). Tite, der die Seleção seit 2016 anleitete, ist mittlerweile nicht mehr im Amt. Bereits vor dem Turnier in Katar stand fest, dass der 61-Jährige seinen Hut nehmen würde.

In Brasilien steht also ein fußballerischer Neuanfang bevor – der wohl mit einem Novum einhergehen wird: Denn erstmals in der Geschichte könnte ein Ausländer die Mannschaft übernehmen. Das kündigte Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues jüngst an. Und mit ersten Kandidaten hat sich der CBF bereits unterhalten.

Tite-Nachfolger: Brasilien träumt von Guardiola

Laut ‚UOL Esporte‘ ist unter diesen auch Carlo Ancelotti. Der aktuelle Trainer von Real Madrid sei im Oktober erstmals kontaktiert worden und habe sein grundsätzliches Interesse an der nun vakanten Stelle bei der Seleção signalisiert. Er habe zugesichert, für weitere Gespräche offen zu sein und je nach deren Verlauf sogar in konkrete Verhandlungen einsteigen zu wollen.

Zwei Haken?

Gleichzeitig habe Ancelotti jedoch klargemacht, dass er grundsätzlich erst zum Saisonende für einen anderen Trainerposten zur Verfügung stehe. Bemerkenswert ist die Berichterstattung aus zwei Gründen: Zum einen läuft der Vertrag des Italieners bei den Königlichen noch bis 2024. Zum anderen kündigte der 63-Jährige im Sommer noch an, dass er nach dem Ablauf seines aktuellen Arbeitspapiers seine Karriere beenden werde.

Zu diesem Zeitpunkt wusste Ancelotti aber noch nichts von dem Interesse des brasilianischen Verbands. Ob er durch das Werben des CBF seine Meinung geändert hat?

Ein weiterer Kandidat ist ‚UOL Esporte‘ zufolge derweil Pep Guardiola gewesen. Auch die katalanische ‚Mundo Deportivo‘ berichtete am gestrigen Sonntag davon. Laut dem brasilianischen Medium hat der 51-jährige Trainer von Manchester City bereits bei einer anfänglichen Kontaktaufnahme abgesagt. Anders als Ancelotti.