Neapel: Saudi-Klubs wollen Lozano

Hirving Lozano könnte die SSC Neapel nach dem Scudetto-Gewinn in Richtung des großen Geldes verlassen. Laut ‚Sky Sports‘ und Gianluca Di Marzio ist der mexikanische Offensivspieler ein Transferziel von Klubs aus Saudi-Arabien. Der 27-Jährige sei offen für eine Luftveränderung und lote seine Wechselmöglichkeiten aus. Lozano steht bei Napoli vor seinem letzten Vertragsjahr. Daher befasst sich der Flügelstürmer mit einem Abschied.

In der abgelaufenen Saison kam der Rechtsfuß auf acht Scorerpunkte in 41 Pflichtspieleinsätzen. Sportlich läuft es für Lozano also gut beim italienischen Meister. Doch in Sachen Gehalt winkt dem Offensivspieler in Saudi-Arabien deutlich mehr als in der Serie A. 2019 war Lozano für 45 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu Neapel gewechselt und bis zur Verpflichtung von Victor Osimhen (24) Rekordtransfer des Klubs. Gut möglich also, dass die Italiener noch eine ordentliche Ablöse beim Verkauf kassieren.

