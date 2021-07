Inter verlängert mit Kolarov

Aleksandar Kolarov wird ein weiteres Jahr für Inter Mailand auflaufen. Der 35-Jährige unterschreibt beim italienischen Meister ein neues Arbeitspapier bis 2022. Im Sommer 2020 war der Serbe für 1,5 Millionen Euro von der AS Rom zu den Nerazzurri gewechselt.

Seitdem schnürte der Linksverteidiger aufgrund von mehreren Verletzungen lediglich in elf Partien seine Fußballschuhe für Inter, überwiegend kam er zu Kurzeinsätzen. Dabei gelang dem Linksfuß eine Torvorlage.

