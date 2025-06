Ramsey freut sich auf exotisches Abenteuer

Aaron Ramsey kehrt dem europäischen Fußball den Rücken und steigt schon bald in ein Flugzeug in Richtung Amerika. Der Kapitän der walisischen Nationalmannschaft wird nach ‚Sky Sports‘-Informationen in Kürze bei Pumas UNAM aufschlagen. Mit dem mexikanischen Erstligisten wurde bereits eine Einigung erzielt.

Inzwischen sind alle Formalitäten erledigt, heißt es. Zuletzt war Ramsey als Interimstrainer bei Cardiff City aktiv, um den Abstieg des walisischen Klubs zu verhindern. Sein Vorhaben war aber nicht von Erfolg gekrönt. Einen Vollzeitjob als Trainer lehnte Ramsey anschließend ab. Der 34-Jährige wird nun seine Spielerkarriere fortsetzen und plant, im kommenden Jahr mit Wales an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.