Osimhen schlägt 40-Millionen-Offerte aus

Victor Osimhen (26) hat Al Hilal eine Absage erteilt. FT kann übereinstimmende Berichte bestätigen, laut denen der nigerianische Nationalstürmer das exorbitante Angebot der Saudis ausgeschlagen hat.

In Riad hätte der aktuell von der SSC Neapel an Galatasaray verliehene Stürmer jährlich bis zu 40 Millionen Euro netto verdient. Eine finale Zukunftsentscheidung will Osimhen zeitnah treffen.