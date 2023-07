Salihamidzic-Nachfolger gefunden: Bayern hat neuen Sportdirektor

Am letzten Spieltag der Vorsaison machte kurz vor der Meisterfeier des FC Bayern die Nachricht die Runde, dass neben dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Hut nehmen muss. Einige Wochen später hat der Rekordmeister den Nachfolger für Brazzo gefunden.

Wie ‚Sky‘ und ‚Bild‘ unisono berichten, wird Christoph Freund von RB Salzburg ab dem 1. September das Ruder an der Säbener Straße übernehmen. Der Funktionär aus der RB-Gilde hat den Berichten zufolge bereits seinen Vertrag bei den Bayern unterschrieben und wird schon bald seinen Dienst antreten.

Freund steht in gleicher Funktion eigentlich noch bis 2026 in Salzburg unter Vertrag. Wie sich die Klubs auf den Wechsel des 46-Jährigen geeinigt haben und in welcher Form eine entsprechende Ablöse gezahlt wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Beim österreichischen Champions League-Klub war Freund seit 2006 in verschiedenen Positionen tätig.