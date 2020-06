Mainz: Awoniyi in der Warteschleife

Taiwo Awoniyi gehört beim FSV Mainz 05 zu den Gewinnern des Bundesliga-Neustarts, seine Zukunft ist dennoch weiterhin ungeklärt. „Bevor wir unser Ziel, für das wir noch Punkte sammeln müssen, erreicht haben, gibt es noch keine Gespräche“, erklärt Cheftrainer Achim Beierlorzer gegenüber dem ‚kicker‘. Awoniyi ist bis Saisonende vom FC Liverpool an den Tabellen-15. der Bundesliga verliehen.

Lange sah es nach keiner glücklichen Station für den 22-jährigen Mittelstürmer aus. In der Hinrunde kam der Nigerianer lediglich in 147 Pflichtspielminuten zum Einsatz. Erst seit dem Bundesliga-Neustart gehört Awoniyi zum Stammpersonal. „Taiwo hat im Januar gesagt, er möchte nicht wieder einen Ortswechsel haben, er fühlt sich bei uns wohl und verstanden. Danach hat er einfach immer weiter an sich gearbeitet“, so Beierlorzer.