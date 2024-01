Neue Bayern-Rekorde

Der FC Bayern hat das Fußballjahr 2024 direkt mit neuen Rekorden begonnen. Der gestrige 3:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim war das 65. Heimspiel in Folge, in dem die Münchner mindestens einen Treffern erzielen konnten. Der Rekordmeister schraubt damit den eigenen Rekord aus den Siebzigerjahren weiter nach oben. Zuletzt ohne Treffer blieb die Tuchel-Elf am 9. Februar 2020 beim 0:0 gegen RB Leipzig.

Aber auch Harry Kane (30) kann sich über einen weiteren Meilenstein freuen. Mit seinem Treffer zum 3:0-Endstand stellt der Engländer mit 22 Toren den Hinrunden-Rekord von Robert Lewandowski aus der Saison 2020/21 zumindest ein. Beim Nachholspiel gegen Union Berlin am 24. Januar kann der Sommerneuzugang den Rekord brechen.