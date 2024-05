Bochum-Bosse vor dem Aus?

Müssen Patrick Fabian und Marc Lettau den VfL Bochum trotz des Klassenerhalts verlassen? Wie die ‚WAZ‘ berichtet, findet noch heute ein Treffen der Vereinsgremien statt, um über die Zukunft der beiden Funktionäre zu beraten. Dann sollen „Fakten geschaffen“ werden, so die Lokalzeitung.

Fabian als Geschäftsführer Sport und Lettau als Sportdirektor stehen seit längerem in der Kritik und müssen mit dem Aus beim Ruhrpott-Klub rechnen. Fabian ließ bereits nach der Partie gegen Fortuna Düsseldorf durchblicken, dass seine Zeit in Bochum enden könnte: „Das ist unglaublich, was wir hier geschafft haben, das zählt zu den größten Comebacks der Fußball-Geschichte. Das sollten wir heute genießen, morgen vielleicht auch noch – dann wird man sehen, wie es weitergeht.“