Ärger wegen Sancho | Mini-Clásico im Clásico

Sanchos Botschaft an United

Jadon Sancho legte am gestrigen Sonntag ein Comeback nach Maß für Borussia Dortmund hin. Beim 3:0-Sieg in Darmstadt bereitete der Leihspieler nur 22 Minuten nach seiner Einwechslung das 2:0 durch Marco Reus vor. Der ‚Mirror‘ lobt daher den „sofortigen Einfluss“ des Engländers aufs BVB-Spiel und sieht darin auch „eine Botschaft an Manchester United“.

Dort war der 23-jährige Offensivmann schließlich nicht mehr gewollt. Und das sorgt angesichts des Top-Einstands beim BVB nun für Ärger bei den Fans. Die ‚Sun‘ zitiert zahlreiche Anhänger der Red Devils. Viele geben dem Trainer die Schuld: „Ten Hag hat ihn blockiert.“ Oder: „Ten Hag war das Problem.“ United-Legende Gary Neville reagierte auf Sanchos Assists nur mit zwei Tränen lachende Smilies.

Clásico auf dem Flügel

Am heutigen Sonntagabend (20 Uhr) spielen die spanischen Großklubs Real Madrid und FC Barcelona in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad den nationalen Supercup aus. Der 255. Clásico könnte dabei ein Privatduell der vergangenen Jahre wieder aufleben lassen: Reals Flügelrakete Vinicius Junior gegen Barça-Raubein und Bayern-Wunschspieler Ronald Araújo.

Die ‚Marca‘ sieht darin jedenfalls einen „Mini-Clásico“ im Clásico – es wäre die siebte direkte Konfrontation der beiden Südamerikaner. Barça-Trainer Xavi betrachtet in Araújo auf rechts jedenfalls „das Gegenmittel für Vini“, so die ‚Marca‘. Ob das für den ersten Titel der Saison reichen wird?