Guirassy erneuert BVB-Bekenntnis

Serhou Guirassy will Borussia Dortmund im Sommer unter keinen Umständen verlassen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Guineer den Verantwortlichen dies erneut klar kommuniziert hat. Zwar besitzt der Angreifer eine 60 bis 75 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel, doch aktuell fühlt er sich beim BVB unter Trainer Niko Kovac wohl.

Das beweisen auch die 32 Tore und neun Vorlagen, die dem 29-Jährigen in seiner ersten Saison für Schwarz-Gelb bislang gelungen sind. Nach 16 Punkten aus den vergangenen sechs Bundesligaspielen steht der BVB plötzlich auf Rang fünf und hat die Champions League wieder in Sichtweite. Am Sonntag (15:30 Uhr) geht es zum neuen Vizemeister Bayer Leverkusen, am letzten Spieltag kommt Holstein Kiel in den Signal Iduna Park.