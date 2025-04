BVB: Für diese Klubs gilt die Guirassy-Klausel

Serhou Guirassys Ausstiegsklausel gilt nur für Vereine aus Spanien und England. Nach Informationen von ‚Sky‘ können Real Madrid und der FC Barcelona sowie der FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, der FC Chelsea und der FC Arsenal Gebrauch von besagtem Vertragspassus machen.

Der Klauselpreis soll je nach Abnehmer und Wettbewerb variieren, zwischen 60 und 75 Millionen Euro seien möglich. Gut für den BVB: Konkrete Wechselgedanken hat Guirassy derzeit nicht. Laut ‚Sky‘ rechnet der guineische Nationalspieler dem Verein hoch an, seinen Transfer im Sommer trotz Knieverletzung durchgezogen zu haben.

Für 18 Millionen Euro – ebenfalls per Ausstiegsklausel – ging es für den 29-Jährigen im Sommer vom VfB Stuttgart an die Strobelallee. Guirassy zahlte mit bislang 37 Torbeteiligungen (29 Tore, acht Assists) in 41 Einsätzen zurück.