Neuer Keeper an Bord: Werder verpflichtet Smarkalev

Werder Bremen hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Wie die Norddeutschen mitteilen, wechselt Stefan Smarkalev von Botev Plovdiv an die Weser. Der 17-jährige Torhüter soll zunächst die U19 des Vereins unterstützen und perspektivisch in den Profikader aufrücken. Die Ablösesumme soll dem Vernehmen nach bei 500.000 Euro liegen. „Stefan ist ein junger Torwart, der seine Stärken in der Zielverteidigung besitzt. Er ist mutig im Raum bei Flanken und zeigt im offensiven Spiel noch Potential. Der Wechsel aus Bulgarien wird für Stefan eine Umstellung sein. Wir werden ihm ausreichend Zeit geben, um sich an seine neue Heimat zu gewöhnen“, lässt sich Torwarttrainer Christian Vander zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Smarkalev ist Keeper der bulgarischen U17-Nationalmannschaft und kam in der abgelaufenen Saison für die Zweitvertretung des bulgarischen Pokalsiegers auf zwölf Einsätze in der zweiten Liga. Zweimal stand er zudem für die Profimannschaft in der Startelf. „Der Schritt zum SV Werder bedeutet für mich eine große Veränderung in meinem Leben. Die Verantwortlichen hier haben mir jedoch das Gefühl gegeben, dass dies genau der richtige Ort ist, um meine Entwicklung fortzusetzen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft“, so Smarkalev.