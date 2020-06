Barça vs. Real: Fernduell, die Erste

Barça liegt in La Liga mit zwei Punkten in Führung und will den Vorsprung auch in den verbleibenden elf Partien ins Ziel retten. Die Katalanen steigen nach der Corona-Pause schon am morgigen Samstag erstmals wieder in den Ring. Um 22 Uhr geht es auswärts gegen RCD Mallorca, das als 18. dringend Punkte gegen den Abstieg holen muss.

Mit von der Partie wird auch Lionel Messi sein. Der Weltfußballer hatte zuletzt wegen Oberschenkelproblemen einige Trainingseinheiten verpasst, ist nun aber wieder fit und freut sich auf eine Reunion mit seinem kongenialen Partner Luis Suárez. Dem Uruguayer kam die Spielpause gerade recht, denn nun hat er seine Reha nach der Operation am Knie abgeschlossen und steht wieder zur Verfügung. Denkbar aber auch, dass Coach Quique Setién beim 33-Jährigen Geduld walten lässt und zunächst noch Martin Braithwaite den Vorzug gibt.

So könnte Barça auflaufen

Genau hinsehen beim ersten Auftritt der Blaugrana werden die Profis von Real Madrid. Die Königlichen sind erst am Sonntag dran und empfangen um 19:30 Uhr SD Eibar. Gespielt wird aber nicht im Estadio Santiago Bernabéu. Wegen Umbauarbeiten finden die restlichen Heimspiele im Trainingsstadion Estadio Alfredo di Stéfano in Valdebebas außerhalb von Madrid statt.

Besonders in den Fokus rücken die Real-Offensive und die Frage, wie Zinedine Zidane sie aufstellen wird. Dem Franzosen stehen etliche Optionen zur Verfügung, denn bis auf Luka Jovic ist alles fit, was Rang und Namen hat. Als da wären Gareth Bale, Vinícius Júnior, Karim Benzema, Eden Hazard, Lucas Vázquez, Mariano und Brahim Díaz, Marco Asensio sowie Rodrygo. Das nennt man im Volksmunde die Qual der Wahl.

So könnte Real auflaufen