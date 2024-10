Bericht: Bayer gibt Tah-Hoffnung nicht auf

Das Transfer-Drama um Jonathan Tah hatte sich im Sommer über mehrere Monate gezogen und mündete schlussendlich im Verbleib des Innenverteidigers bei Bayer Leverkusen. Angesichts seines nun auslaufenden Vertrags machte der 28-Jährige kurz nach Transferschluss deutlich, wie er seine Zukunft sieht.

„Meine Entscheidung ist genauso klar, wie sie vorher war. Ich werde meinen Vertrag nicht verlängern“, so Tah unmissverständlich. Seitdem haben sich die Interessenten am Nationalspieler gemehrt. Nicht mehr nur der FC Bayern soll an Tah dran sein, auch der FC Barcelona und Real Madrid werden mit Tah in Verbindung gebracht. Ein jüngster Bericht aus Italien nennt zudem Juventus Turin.

Ein Abschied des Leverkusener Abwehrchefs scheint also eigentlich vorgezeichnet. Doch laut einem Bericht der ‚Bild‘ könnte es auch anders kommen. Demzufolge hoffen die Verantwortlichen beim Deutschen Meister nach wie vor, dass Tah doch noch einmal verlängert. Wie berechtigt diese Hoffnung ist, werden die kommenden Monate zeigen.