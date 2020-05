Jung bei Fortuna angeboten

Anthony Jung steht womöglich vor einer Rückkehr nach Deutschland. Laut der ‚Bild‘ wurde der ehemalige Leipzig-Akteur bei Fortuna Düsseldorf angeboten. Seit 2018 spielt der Linksverteidiger für den dänischen Erstligisten Bröndby IF, bei dem er noch bis 2021 unter Vertrag steht. Dem Bericht zufolge strebt Jung einen Wechsel nach Deutschland an.

Der 28-Jährige betonte zuletzt: „Noch einmal Bundesliga zu spielen, wäre ein Traum. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, bei einem ambitionierten Klub in der zweiten Bundesliga zu unterschreiben. Das ist, glaube ich, auch ein realistisches Ziel.” In der Bundesliga absolvierte Jung einst 16 Spiele für den FC Ingolstadt. Für RB Leipzig war der Linksfuß in Dritt- und Zweitligazeiten am Ball (84 Einsätze).