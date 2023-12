Wolfsburg: Neuer Vertrag für Pervan

Der VfL Wolfsburg will in seinen Planungen auf der Torhüterposition weiterhin auf Ersatzmann Pavao Pervan setzen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist eine Verlängerung mit dem 36-jährigen Österreicher in greifbarer Nähe. Der Vertreter von Stammkeeper Koen Casteels (31) soll aber künftig in der Torhüterhierarchie von der Nummer zwei noch einen Platz nach unten rutschen. In den Gesprächen mit Pervan wurde dies dem Fachmagazin zufolge offen kommuniziert. Der Schlussmann spielt seit 2018 in der Autostadt und kam in dieser Saison viermal zum Einsatz.

Im Sommer wird Kamil Grabara (24) vom FC Kopenhagen das Erbe von Casteels antreten, der den Klub nach zehn Jahren ablösefrei verlässt. Neben einer neuen Nummer eins soll daher auch eine neue Nummer zwei kommen. Den Bericht über das Interesse an Ron-Thorben Hoffmann von Eintracht Braunschweig entkräftet der ‚kicker‘. Der 24-Jährige will sich, anders als Pervan in der Vergangenheit, wohl nicht dauerhaft auf die Ersatzbank setzen.