Blind-Aus bei Ajax: Es ging um Geld und einen „Vertrauensbruch“

Gestern löste Ajax Amsterdam den Vertrag mit Daley Blind auf, nun macht zumindest der 32-Jährige erste Andeutungen zu den Hintergründen. In einem offenen Brief erklärt der Abwehrspieler: „So hatte ich mir mein Ende bei Ajax nicht vorgestellt, aber aufgrund von Umständen ist es so gekommen.“ Zu den Ajax-Fans habe er „eine besondere Beziehung. […] Manchmal hatte ich das Gefühl, gegen einige von euch zu spielen, und manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich nur ein bisschen schneller kritisiert wurde als mancher Spieler“, so Blind weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das offenbar angespannte Verhältnis zwischen ihm und den Anhängern sei jedoch nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen, wie der Niederländer bekräftigt: „Nein, das ist definitiv nicht der Grund für meinen Weggang. Ich bin auch euch dankbar.“ Schon eher eine Rolle dürfte da die kriselnde Beziehung zu Trainer Alfred Schreuder gespielt haben. Das ‚Algemeen Dagblad‘ diagnostiziert sogar einen „Vertrauensbruch“. Knapp einen Monat vor WM-Beginn reduzierte sich Blinds Zeit auf dem Rasen deutlich. Er wurde vom Leistungsträger zum Einwechselspieler degradiert.

Lese-Tipp

Blind verlässt Ajax

Sorgte eine Klausel für die vorzeitige Trennung?

Ein interessantes Detail dazu liefert die niederländische Zeitung ‚De Telegraaf‘. Bei 24 Pflichtspielen hätte sich der Kontrakt des Ajax-Eigengewächses automatisch um ein Jahr bis 2024 verlängert und zwar zu gleichbleibenden Konditionen. Blind soll 4,5 Millionen Euro jährlich verdient haben, was ihn zu einem der Topverdiener des Eredivisie-Klubs macht. Er absolvierte in der laufenden Saison bereits 19 Partien. Fünf Spiele mehr und Ajax hätte den Routinier ein weiteres Jahr fürstlich entlohnen müssen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der gebürtige Amsterdamer lief 333 Mal für seinen Heimatverein auf und gewann sieben Ligatitel. Wie es für Blind weiter geht, ist noch offen. Mit Royal Antwerpen, Real Sociedad und Teams aus der MLS gibt es schon die ersten Interessenten.