Bayern zieht Pauli-Talent an Land

Der FC Bayern hat Linksverteidiger Julien Yanda vom FC St. Pauli verpflichtet. Der 17-Jährige, dessen Vertrag am Millerntor zum Saisonende ausgelaufen wäre, unterschreibt ein Arbeitspapier bis 2028 bei den Bayern. Yanda wird bis auf weiteres im Regionalliga-Team des Rekordmeisters zum Einsatz kommen.

Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter des FC Bayern Campus, ist überzeugt von den Anlagen des Ex-Kiezkickers: „Julien ist ein schneller und athletisch gut ausgebildeter Spieler, der auch schon regelmäßig bei den Profis von St. Pauli mittrainiert hat. Wir glauben an sein weiteres Entwicklungspotential und freuen uns sehr, dass er gemeinsam mit uns den Übergang in den Männerfußball angehen will.“ In der laufenden Saison kam Yanda zwölfmal für die U19 von St. Pauli zum Einsatz.