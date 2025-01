Demirbay bestätigt Werder-Interesse

Werder Bremen würde Kerem Demirbay gerne verpflichten, der 31-Jährige will aber nicht an die Weser wechseln. Das sagt der Mittelfeldspieler bei ‚Spox.com‘: „Es besteht Interesse von Werder, das wurde mir bestätigt. Ich werde Galatasaray aber auf keinen Fall verlassen. Ein Wechsel ist für mich ausgeschlossen.“ Trotz zuletzt nur geringer Einsatzzeiten fühle sich Demirbay in Istanbul wohl.

Dorthin war der zweimalige deutsche Nationalspieler (ein Tor) nach vier Jahren bei Bayer Leverkusen im Sommer 2023 gewechselt. „Wenn wir in der Bundesliga mitspielen würden, müssten viele Vereine zittern. Wir wären definitiv einer der besten Klubs. Bayern, Galatasaray, Leverkusen, Leipzig, Dortmund: Ich denke, so würde am Ende die Tabelle ausschauen“, so Demirbay. Eine Rückkehr nach Deutschland schließt der Spielmacher also aus, sein Vertrag bei Galatasaray läuft noch bis 2026.