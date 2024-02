Schröder: „Eberl wird es schaffen“

Rouven Schröder ist überzeugt, dass Max Eberl beim künftigen Arbeitgeber Bayern München Erfolg haben wird. „Max“, sagte der Sportdirektor von RB Leipzig über seinen ehemaligen Vorgesetzten bei ‚Sky90‘, „hat so viel Erfahrung, sehr viel Empathie und sehr viel Power. Er kann Leute begeistern und mitnehmen. Gerade dieses Mitnehmen und Vereinen wird für ihn ein großes Thema sein. Es gilt für ihn, Strömungen zu erkennen, die es beim FC Bayern einfach gibt. Da ist Max der Richtige.“

Schröder ist sich sicher: „Es wird ein bisschen dauern, aber Max wird es schaffen.“ Natürlich sei klar, „dass der FC Bayern für ihn nochmal ein anderer Schritt als RB Leipzig sein wird. Bayern München ist der größte Verein in Deutschland.“ In wenigen Tagen wird der Münchner Aufsichtsrat Eberl zum Vorstand Sport berufen. Am 1. März soll er seinen Dienst an der Säbener Straße antreten.