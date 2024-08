Verstärkung für links: Werder schnappt sich Köhn

Derrick Köhn wird für den Rest der Saison das Trikot von Werder Bremen tragen. Wie der Bundesliga-Klub offiziell bestätigt, wird der Linksverteidiger von Galatasaray ausgeliehen. Für den Anschluss an das einjährige Leihgeschäft verfügt der SVW über eine Kaufoption in Höhe von 5,1 Millionen Euro. Darüber hinaus können 400.000 Euro an Boni fließen.

„Werder ist für mich der richtige Schritt, um mich in der Bundesliga auf sehr gutem Niveau weiterzuentwickeln. Mich haben die Gespräche mit Ole Werner, Johannes Jahns und Peter Niemeyer überzeugt und ich freue mich sehr auf meine Zeit bei Werder“, erklärt Köhn.

Cheftrainer Ole Werner freut sich auf den gebürtigen Hamburger: „Derrick kann auf der linken Außenbahn mehrere Positionen spielen. Er bringt ein gutes Tempo und ein gutes Spielverständnis mit. In Hannover hat er als Defensivspieler eine gute Quote an Toren und Vorlagen. Wir sind sicher, dass er unseren Kader mit seinen Qualitäten bereichern wird.“

Köhn ist gebürtiger Hamburger und wurde beim HSV ausgebildet. Zwischen 2017 und 2020 war er für den FC Bayern aktiv, 2022 ging es zu Hannover 96. Dort etablierte sich der 25-Jährige auf der linken Außenbahn und zog die Aufmerksamkeit von Galatasaray auf sich, das Anfang des Jahres rund 3,5 Millionen Euro zahlte. Nun also die Rückkehr nach Deutschland.