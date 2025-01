Mainz bindet Talent Gleiber langfristig

Mainz 05 stattet Eigengewächs Daniel Gleiber mit einem Profivertrag aus. Das verkündet der Bundesligist offiziell. Der 19-jährige Mittelfeldspieler und Kapitän der U23 der Rheinhessen hat sich bis 2028 an den Klub gebunden. „Daniel hat sich diesen Vertrag mit starken Leistungen in der U19, unter anderem in der Youth League, sowie bei der U23 absolut verdient. Er ist ein sehr talentierter und guter Junge und hat eine tolle Entwicklung genommen, entsprechend erhält er von uns das Vertrauen, hier auch die nächsten Schritte Richtung Profikader, mit dem er bereits regelmäßig trainiert, gehen zu können“, lässt sich Sportdirektor Niko Bungert zitieren.

Gleiber war 2020 aus der Jugend des FSV Frankfurt nach Mainz gekommen, wurde in dieser Saison bereits mehrfach für den Profikader nominiert und kam im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern (0:4) als Einwechselspieler zum Einsatz.