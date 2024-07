Erneute Leihe: Hadzikadunic bleibt in Hamburg

Der Hamburger SV verlängert die Leihe von Dennis Hadzikadunic. Damit bleibt der 25-Jährige auch in der nächsten Spielzeit in der Hansestadt. „Dennis hat sich im Laufe der vergangenen Saison und vor allem in der Rückrunde unter Steffen Baumgart immer besser auf dem Platz zurechtgefunden und konstant stabile Leistungen abgerufen“, so Claus Costa, Direktor Fußball bei den Rothosen.

Hadzikadunic darf seinen Vertrag beim SK Rostov aufgrund einer FIFA-Regel wegen des Krieges in der Ukraine aussetzen und bleibt deshalb in Hamburg. Der Innenverteidiger freut sich auf die neue Saison: „Ich wollte unbedingt ein weiteres Jahr für den HSV spielen, denn hier fühle ich mich mittlerweile wirklich zu Hause. Zudem haben wir eine gute Qualität im Kader, ein starkes Trainerteam und ein perfekt funktionierendes Team ums Team.“