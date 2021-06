„Unvergesslich“: Die Pressestimmen zum epischen EM-Abend

Der gefallene Weltmeister

Tief sitzt der Schock in der Grande Nation, haben doch die wenigsten ernsthaft mit einem Ausscheiden gegen die Schweiz gerechnet. „Ausgelöscht“, steht in großen Lettern auf dem Cover der ‚L’Équipe‘. „Von so weit oben gefallen“, klagt Frankreichs auflagenstärkste Sportzeitung. „Schachmatt“, so die Schlagzeile von ‚Le Parisien‘, „Les Blues haben es nicht verdient, weiterzukommen“. ‚Le Figaro‘ beschreibt es mit einem „kollektivem Schiffbruch“. Im Kreuzfeuer der Kritik: Kylian Mbappé (22), der sich erneut glück- und torlos zeigte und obendrein den entscheidenden Elfmeter verschoss.

Sensationelle Eidgenossen

Die Schweizer dagegen können ihr Glück kaum fassen und feiern ihre wackere Nati ausgiebig. „Sommer hext die Nati in den EM-Viertelfinal“, bejubelt der ‚Blick‘ die „Sensation nach Penalty-Drama“. Auch der ‚Tagesanzeiger‘ ist komplett aus dem Häuschen: „Schweizer Nationalteam schreibt Geschichte – ein Spektakel bis zum grandiosen Ende“. „Die Schweiz wirft den Weltmeister raus“, ordnet ‚Le Matin Dimanche‘ die Größe dieses denkwürdigen Achtelfinaltriumphs ein.

Spanien auf Betriebstemperatur

Spanien heißt der Sieger im gestrigen, kaum weniger spektakulären 18-Uhr-Spiel gegen Kroatien. „Unvergesslich“, beschreibt die ‚Marca‘ das 5:3 gegen Modric und Co. und richtet eine Kampfansage an den Rest Europas: „Wir überwinden alle Länder“. Die ‚as‘ schwärmt von einem „historischen Tag“ und einem „extremen Spiel“, in dem die Iberer erst in der Verlängerung auf die Siegerstraße einbogen. „Episch“, so die schlichte, aber treffende Schlagzeile der katalanischen ‚Sport‘.

Kroaten zwischen Trauer und Stolz

Im Land des Vizeweltmeisters schwanken sie zwischen Bedauern und Stolz angesichts einer kämpferisch tollen Leistung gegen La Furia Roja. „Die Feurigen“, wie die Kroaten ihre Nationalmannschaft nennen, „sind in Schönheit ausgeschieden“, klagt ‚24Sata‘. ‚Sportske Novosti‘, die wichtigste Sportzeitung des Landes, sah „ein beispielloses Drama“ in Kopenhagen. Die große Frage, die nun ganz Kroatien umtreibt: Macht Kapitän Luka Modric (35) weiter, oder war es das für den besten kroatischen Fußballer der vergangenen 20 Jahre?