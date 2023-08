Everton tütet Chermiti-Deal ein

Der FC Everton holt vor Saisonstart noch einen neuen Stürmer an Bord. Youssef Chermiti wechselt von Sporting Lissabon nach Liverpool. Bei den Toffees unterschreibt der 19-jährige Portugiese einen Vertrag bis 2027. Als Ablöse werden dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni fällig. In der vergangenen Saison erzielte Chermiti drei Treffer in 16 Ligapartien.

Nach seiner ersten Profisaison ist der Respekt vor der Premier League beim Youngster groß: „Es ist ein großer Schritt für mich. Der Wechsel zu Everton ist ein neuer Anfang, eine neue Seite und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es ist eine wunderschöne Stadt und ein wunderschöner Verein.“ Trainer Sean Dyche sagt: „Youssef ist ein talentierter junger Stürmer, der unserem Kader eine neue Dimension verleihen kann. Er ist noch ein Teenager, der sein Spiel lernt, was wir berücksichtigen werden, aber wir glauben, dass er das nötige Talent und die Zutaten hat, um ein sehr guter Spieler zu werden.“