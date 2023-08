VfL: Die Zahlen zum Rogério-Transfer

Der anvisierte Transfer von Linksverteidiger Rogério kostet den VfL Wolfsburg einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Laut der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ zahlen die Niedersachen voraussichtlich eine Ablöse von rund 5,5 Millionen Euro an US Sassuolo. In der Autostadt soll der 25-jährige Brasilianer einen Vertrag bis 2027 unterschreiben.

„Wir haben mit Wolfsburg eine Einigung über den Transfer von Rogério getroffen. Jetzt liegt es am Spieler“, sagte Sassuolo-Geschäftsführer Giovanni Carnevali heute morgen. Informationen der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ zufolge sind letzte Details noch zu klären, auch der Medizincheck ist noch nicht terminiert.

