HSV tütet Ramos-Deal ein

Der Hamburger SV hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie die Rothosen vermelden, unterschreibt Innenverteidiger Guilherme Ramos einen Vertrag bis 2026. Der 25-jährige Portugiese wechselt ablösefrei von Absteiger Arminia Bielefeld an die Elbe. In der abgelaufenen Spielzeit stand der 1,91 Meter große Rechtsfuß für die Arminia 25 Mal auf dem Platz.

Über seinen Wechsel sagt Ramos: „Die Verantwortlichen des HSV haben mir von Anfang vermittelt, dass sie mich gern in Hamburg haben wollen und haben mir in sehr guten Gesprächen aufgezeigt, welche Rolle ich spielen soll und wie ich der Mannschaft mit meinen Stärken in der Verteidigungsarbeit helfen kann. Diese Gespräche haben mich total überzeugt, zumal der HSV ein großer Klub ist und ich als Gegner ja schon miterleben konnte, welch großartige Atmosphäre im Volksparkstadion herrscht.“

