BVB-Abgang wieder konkreter: Moukoko mit nächstem Klub einig

Dass Torjäger Youssoufa Moukoko (19) nicht im BVB-Kader für die Pokal-Erstrundenpartie gegen Phönix Lübeck (4:1) stand, kam nicht wirklich überraschend. Bekanntermaßen besteht ein beidseitiger Trennungswunsch und entsprechend auch ein beidseitiges Bemühen, diesen Wunsch Realität werden zu lassen.

Bereits einig war sich Moukoko jüngst mit Olympique Marseille, ein Transfer nach Südfrankreich scheiterte allerdings an der fehlenden Einigung der Klubs. Nun meint es mit Betis Sevilla ein spanischer Verein ernst. Nach Informationen von ‚Sky‘ sind es jetzt die Andalusier, mit denen Moukokos Management eine grundsätzliche Einigung erzielen konnte.

Somit ist Betis ungefähr so weit wie Marseille vor einigen Tagen. Heißt: Fix ist der Transfer noch lange nicht. Die Verhandlungen mit Borussia Dortmund laufen zwar, sind aber noch nicht zum Erfolg gekommen. Es bleibt also abzuwarten, ob die Schwarz-Gelben diesmal eine Übereinkunft erzielen können. Erneut ist von einer Leihe mit Kaufpflicht in Höhe von 15 Millionen Euro die Rede. Daneben soll auch Nottingham Forest noch in der Verlosung sein.