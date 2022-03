Bayern wirbt um PSG-Rekordtalent Bitshiabu

Paris St. Germain ist in den zurückliegenden Jahren für die Bundesliga zu einer wahren Goldgrube an Talenten geworden. Der FC Bayern schickt sich an, die Liste jener hoffnungsvollen Nachwuchsspieler zu erweitern, die dem Eiffelturm den Rücken kehren. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, bekunden die Münchner Interesse am erst 16-Jährigen El Chadaille Bitshiabu.

Das Abwehrtalent ist als Perspektivspieler bei den Bayern eingeplant und soll langfristig an das Profiteam herangeführt werden, sollte die Verpflichtung gelingen. Erste Schritte hat der deutsche Rekordmeister nach FT-Informationen diesbezüglich eingeleitet. Mit dem Spielerumfeld von Bitshiabu fanden bereits mehrere Treffen statt, um einen Wechsel auszuloten.

Rekord-Youngster

Denn die bisherige Vita des Teenagers lässt auf eine große Karriere hoffen. Mit 16 Jahren, sieben Monaten und drei Tagen ist Bitshiabu der jüngste Spieler, der jemals ein Profispiel für Paris absolvierte. Damit lief der Linksfuß bei seinem 15-minütigen Debüt im Dezember in der 3. Pokalrunde seinem Landsmann und eventuell künftigen Bayern-Kollegen Kingsley Coman den Rang ab.

Darüber hinaus besitzt Bitshiabu mit seiner Körpergröße von 1,96 Meter Gardemaße für die Position als Innenverteidiger. Im vergangenen Sommer unterschrieb der 16-Jährige seinen ersten Profivertrag, der bis 2024 Gültigkeit besitzt. Die Bayern wollen, dass der Rohdiamant seine Entwicklung ab Sommer in Deutschland fortsetzt.