FC Bayern: Kompanys Wunschspieler greift an

30 Millionen Euro zahlte der FC Bayern im Januar für Sacha Boey an Galatasaray. Die schaurige Bilanz seither: Vier Einsätze, ein Muskelfaserriss, ein Muskelbündelriss und zuletzt ein Meniskusriss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Monatsbeginn ist Boey zurück im Teamtraining. Und nun soll es auch zurück in die Allianz Arena gehen. Im Interview mit ‚Sport1‘ sagt der athletische Rechtsverteidiger: „Ich fühle mich körperlich sehr gut. Mein Ziel ist es, für das Spiel gegen Augsburg, also im nächsten Bundesliga-Spiel, in den Kader zurückzukehren.“ Am morgigen Freitagabend (20:30 Uhr) steht das Bayern-Derby gegen den FCA an.

Zu Saisonbeginn war Boey ausnahmsweise mal fit und durfte auch gleich zweimal von Beginn an ran. Unter dem neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany hat der 24-jährige Franzose gute Karten. Boey berichtet, dass er schon früher Kompanys Wunschspieler war: „Er wollte mich nach Burnley in die Premier League holen, hat schon seit langem Interesse an mir gezeigt.“ Nun sind beiden tatsächlich vereint. „Wie man so schön sagt: Nichts im Leben passiert zufällig“, grinst Boey.