Bayern segnet 120-Millionen-Deal ab

Der Aufsichtsrat des FC Bayern hat das finale grüne Licht für die Vertragsverlängerung mit Alphonso Davies gegeben. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben die Aufsichtsratsmitglieder des deutschen Rekordmeisters am Freitag dem Gesamtpaket für den neuen Vertrag des Linksverteidigers zugestimmt. Inklusive Handgeld, Grundgehalt sowie Boni beläuft sich die Summe für das bis 2030 datierte Arbeitspapier auf 120 Millionen Euro.

Davies streicht künftig rund 15 Millionen Euro Fixgehalt ein, mit Boni kann der Kanadier auf 20 Millionen Euro pro Jahr kommen. Aktuell laboriert der 24-Jährige an einem Muskelfaserriss und fällt noch rund sechs Wochen aus. Lange war man sich in München unsicher, wie viel der Klub in die Davies-Verlängerung investieren sollte. Da ein Ersatz des Dauerbrenners auf der linken Seite ebenfalls kostspielig gewesen wäre, entschied man sich laut ‚Sport Bild‘ letztlich für die Vertragsverlängerung. Unter Trainer Vincent Kompany liefert Davies wieder deutlich bessere Leistungen ab und zählt zu den fünf Profis mit den meisten Spielminuten.