Monza löst Ranocchia-Vertrag auf

Serie A-Aufsteiger AC Monza und Andrea Ranocchia gehen nach weniger als drei Monaten schon wieder getrennte Wege. Wie der Tabellen-18. mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 34-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Ranocchia war in diesem Sommer ablösefrei von Inter Mailand nach Monza gekommen. Am zweiten Spieltag zog sich der Innenverteidiger im Spiel gegen die SSC Neapel (0:4) einen Wadenbeinbruch zu.

AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna.🤝



AC Monza ringrazia @23_Frog per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro.💪❤️ pic.twitter.com/YdEg4NGm9v