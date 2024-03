Forsberg spricht über Leipzig-Rückkehr

Emil Forsberg kann sich vorstellen, nach seinem USA-Abenteuer zurück nach Leipzig zu kommen. „Eine gute Frage. Ich habe einen Vertrag bis Jahresende 2026 unterschrieben und weiß noch nicht, was danach kommt. Fakt ist: Ich muss wieder nach Leipzig kommen, in irgendeiner Form. Ich glaube, ich habe noch viel zu geben“, verspricht der Schwede gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Forsberg hatte die Völkerschlachtstadt im Winter verlassen und sich den New York Red Bulls angeschlossen. Für die Zeit nach der Profikarriere sieht sich der 32-Jährige eher in der Rolle des Sportdirektors: „Vielleicht eher so etwas. Mit Ralf Rangnick habe ich jahrelang einen fantastischen Mentor gehabt. Bei dem habe ich viel gesehen und gelernt. Gerade, was die Fähigkeiten außerhalb des Rasens betrifft: Wie geht ein potenzieller neuer Spieler mit anderen Spielern um, was hat der Spieler für Werte, wie tickt er wirklich? Du musst dem anderen in die Augen sehen und wissen, ob es passt. Da habe ich viel von Ralf mitgenommen.“