RB: Erstes Sesko-Angebot ist da

Der Transfer von Benjamin Sesko nimmt Fahrt auf. Wie ‚The Athletic‘ und andere Medien übereinstimmend berichten, hat Newcastle United in den vergangenen 24 Stunden ein erstes Angebot für den 22-Jährigen bei RB Leipzig eingereicht. Demnach bieten die Magpies 75 Millionen Euro plus fünf weitere Millionen an Boni.

FT hatte bereits vor knapp einer Woche von dem bevorstehenden Vorstoß des englischen Klubs berichtet. Newcastle scheint sich im Rennen um den slowenischen Angreifer gegen Manchester United durchzusetzen. Sesko selbst hat für einen Wechsel bereits grünes Licht gegeben.