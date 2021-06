Brighton verlängert mit Welbeck

Danny Welbeck bleibt Brighton & Hove Albion länger erhalten. Wie die Seagulls offiziell vermelden, unterschreibt der ehemalige englische Nationalspieler einen Einjahresvertrag bis Sommer 2022.

Welbeck schloss sich Brighton im vergangenen Oktober an, nachdem sein Vertrag beim FC Watford aufgelöst worden war. Seitdem erzielte er in 24 Saisonspielen sechs Tore und gab drei Vorlagen. Zuvor war der 30-Jährige bei Manchester United, beim FC Sunderland und beim FC Arsenal am Ball.