Fast durch: PSV macht Fortschritte bei Vranckx

In den Ablösepoker um Aster Vranckx kommt Bewegung rein. Nach FT-Informationen steht der 20-jährige Belgier vom VfL Wolfsburg mittlerweile kurz vor dem Wechsel zur PSV Eindhoven. Der Transfer zum Eredivisie-Klub befindet sich auf einem gutem Weg. Die Niederländer hatten vor einigen Wochen ein Angebot über zwölf Millionen Euro für den Mittelfeldspieler abgegeben. Komplett in trockenen Tüchern ist der Deal aber noch nicht.

Auch der AC Florenz befindet sich noch als Außenseiter im Rennen um Vranckx. Eindhoven hat allerdings klar die Nase vorn im Werben um den Youngster. Der Belgier war 2021 für acht Millionen Euro vom KV Mechelen in die Autostadt gewechselt. Bei den Wölfen fiel es dem Rechtsfuß allerdings schwer, sich durchzusetzen. In der vergangenen Saison war Vranckx an den AC Mailand ausgeliehen, bestritt dort aber nur 235 Pflichtspielminuten. Sein Vertrag beim VfL ist noch bis 2025 gültig.