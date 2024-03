United: Lichtblick bei Pechvogel Mount

Mason Mount sieht bei Manchester United nach langer Leidenszeit Licht am Ende des Tunnels. Wie die Red Devils mitteilen, konnte der 25-jährige Mittelfeldspieler erstmals seit seinem verletzungsbedingten Ausfall im November wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Ob Mount bereits für den Spieltagskader am kommenden Wochenende infrage kommt, ist noch offen. United empfängt am Sonntag im FA Cup-Viertelfinale den FC Liverpool (16:30 Uhr).

Mount erlebt in Manchester eine Saison zum Vergessen. Mit großen Ambitionen war der 36-fache englische Nationalspieler im Sommer für rund 64 Millionen Euro vom FC Chelsea in den Norden Englands gewechselt. Aufgrund mehrerer Verletzungen kam der Rechtsfuß aber erst zu 626 Einsatzminuten verteilt auf zwölf Pflichtspiele.