BVB: Der Stand bei Brandt und Adeyemi

Das Lazarett bei Borussia Dortmund lichtet sich zusehens. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, ist Julian Brandt im Laufe dieser Woche wieder voll ins Mannschaftstraining einstiegen und wird Nuri Sahin im Topspiel am kommenden Samstag (18:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach zur Verfügung stehen. Der 30-Jährige hatte sich vor einer Woche beim Champions League-Spiel bei Dinamo Zagreb (3:0) eine Muskelverletzung zugezogen und verpasste in der Folge den Klassiker gegen den FC Bayern (1:1).

Karim Adeyemi fällt bereits seit über zwei Monaten aus, verpasste insgesamt elf Spiele aufgrund eines Muskelfaserrisses. Auch der 22-Jährige konnte in dieser Woche wieder – zwar mit reduziertem Umfang – am Mannschaftstraining teilnehmen. Das Spiel am Niederrhein kommt für den Offensivspieler allerdings noch zu früh.