PSG-Rückkehr: Simons hat „das letzte Wort“

Offensivspieler Xavi Simons lässt in einem Interview offen, ob er in Zukunft noch einmal für Paris St. Germain spielen wird. Gegenüber der ‚Marca‘ erklärt der 19-jährige Niederländer: „Ich habe für fünf Jahre bei der PSV unterschrieben und bin sehr glücklich, und ich weiß nicht, was in Zukunft passieren wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Hintergrund: Der Rechtsfuß hatte PSG im vergangenen Sommer ablösefrei in Richtung der PSV Eindhoven verlassen. Die Pariser verfügen jedoch über eine Rückkaufklausel, die dem Vernehmen nach zwischen zehn und zwölf Millionen Euro liegt. Die Existenz des Passus hat der junge Niederländer gegenüber der spanischen Sportzeitung noch einmal bestätigt: „Es besteht die Möglichkeit mich zurückzukaufen, aber die Entscheidung liegt bei mir. Am Ende habe ich das letzte Wort.“

Lese-Tipp

PSG-Angebot: Messi winkt ab